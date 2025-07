NÃO VOU NEGAR...

Especialista confirma: é possível morrer de amor – entenda quando isso acontece

Descubra como a tristeza profunda se torna uma ameaça real

Popularmente conhecida como síndrome do coração partido, a medicina a chama de síndrome de Takotsubo. É uma disfunção cardíaca temporária, porém perigosa, que surge após um estresse emocional extremo.>

Nesses momentos intensos, o organismo libera adrenalina em excesso. Essa descarga pode afetar diretamente o funcionamento do coração, causando complicações graves e, em alguns casos, levando ao óbito.>

O que é a síndrome de Takotsubo?

A síndrome de Takotsubo é uma disfunção temporária, mas séria, do músculo cardíaco. Ela ocorre após estresse extremo, seja emocional ou físico. Perda de um familiar, separação, cirurgias complexas, acidentes ou crises de asma podem ser gatilhos, surpreendendo o corpo.>

Sintomas para ficar alerta

Os sinais da síndrome do coração partido se assemelham aos de um infarto, e por isso demandam atenção imediata. Dor súbita no peito, falta de ar e palpitações são os sintomas mais comuns. Fique atento a esses alertas do seu corpo, pois eles indicam a necessidade de ação.>