NOVA DONA

Ex-affair de Cristiano Ronaldo compra plataforma de conteúdo adulto por valor astronômico

Modelo Daniella Chávez tem quase 19 milhões de seguidores no Instagram

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de março de 2025 às 15:22

Daniella Chávez é musa do OnlyFans Crédito: Reprodução/Instagram

A modelo Daniella Chávez agora é dona de uma plataforma de conteúdo adulto. A influenciadora fechou um acordo com o empresário Alexis Nuñez e adquiriu a Onfayer pelo valor de 1,5 milhões de dólares (algo em torno de R$ 8,68 milhões). A notícia foi compartilhada por ela nas redes sociais.>

"Quero dizer que sou a dona da Onfayer! A página número 1 do Chile em assinaturas e criadores. Estou muito feliz em poder contar essa ótima notícia! Feliz por poder ajudar milhares de criadores a atingirem seus objetivos, a superar o medo do que as pessoas vão dizer, a ter autoconfiança, etc. Todos poderão criar e obter renda extra e garanto que se perguntarão: por que não fiz isso antes?", comemorou a modelo no Instagram, onde tem quase 19 milhões de seguidores.>

O plano de Daniella agora é internacionalizar a plataforma. "Ofereci 1,5 milhão de dólares porque sinto que podemos fazer grandes coisas, primeiro no Chile e depois no exterior. O OnlyFans e os grandes sites não estão olhando para a América do Sul, não veem o Chile como um mercado. Agora, saberão que o Onfayer existe e que podemos lutar contra o OnlyFans cara a cara", afirmou, em entrevista ao jornal chileno LUN.>