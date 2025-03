POLÊMICO

Em súmula, árbitro explica expulsão de meia do Jacuipense após "peteleco": 'Conduta violenta'

Matheus Firmino levou vermelho direto em derrota para o Bahia

Matheus Firmino deu um "peteleco" em Rodrigo Nestor e foi expulso Crédito: Reprodução

Lance inusitado que chamou atenção em todo o Brasil, a expulsão do meia Matheus Firmino, do Jacuipense, após ter dado um "peteleco" em Rodrigo Nestor, do Bahia, foi relatada em súmula pelo árbitro Eziquiel Sousa Costa. >

No documento, o árbitro diz que Firmino "em um ato hostil desferiu um peteleco (ação realizada com os dedos em modo de gatilho), atingindo o rosto do seu adversário fora da disputa de bola". >

A arbitragem também relatou a reclamação feita por Firmino ao deixar o campo, que fez gestos com as mãos insinuando roubo. >

Em súmula, árbitro relatou expulsões no Jacuipense Crédito: Reprodução

Matheu Firmino foi expulso nos acréscimos do primeiro tempo, quando o Jacuipense se preparava para cobrar um pênalti. Após a agressão, o árbitro de campo foi alertado pelo VAR e foi ao monitor revisar o lance, aplicando cartão vermelho direto. >

O Bahia vencia o jogo por 2x0, placar que classificava o time tricolor à final do estadual. O atacante Flavinho mandou o pênalti no travessão. No segundo tempo, o Esquadrão ampliou e goleou por 5x0. >

A primeira explusão por peteleco na história.



Curiosamente, o árbitro errou o nome de Matheus Firmino na súmula e apontou que deu o cartão vermelho para o goleiro Marcelo Pereira. >