ACHOU PARECIDO?

Brasileiro de 18 anos estreia pelo River Plate e é comparado a Bolsonaro: 'Filho'

Giorgio Costantini entrou durante partida do Campeonato Argentino contra o Atlético Tucumán

O brasileiro Giorgio Costantini estreou profissionalmente com a camisa do River Plate no último domingo (9), aos 18 anos. O jogador entrou em campo aos 50 minutos do segundo tempo na vitória por 1x0 sobre o Atlético Tucumán, pelo Campeonato Argentino. O meia substituiu Franco Mastantuono e chegou a dar três toques na bola durante a partida.>