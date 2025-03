CHÃO, CHÃO, CHÃO

Romário se joga no funk e vai até o chão em camarote da Sapucaí; veja

Ex-jogador e atual senador dançou ao lado de Dennis Dj

O ex-jogador Romário se jogou no funk e foi até o chão em um camarote da Sapucaí, no Rio de Janeiro, na noite deste domingo (9), durante o Desfile das Campeãs. >

Atual senador, Romário, de 59 anos, subiu no palco durante a apresentação de Dennis Dj, no camarote Mar, e mostrou todo gingado. Romário subiu e desceu ao som do funk melody. >

"Não joguei com ele, mas posso dizer que fiz o passinho com o Romário. Zerada no game, fã demais", escreveu Dennis na legenda do vídeo.>