LEMBRA DELE?

Ex-apresentador do Jornal Hoje muda de vida após demissão e vira psicólogo

Ele atua com hipnose clínica e saúde mental após mais de 20 anos na TV Globo

Fernanda Varela

Publicado em 26 de maio de 2025 às 16:25

Fábio William Crédito: Reprodução

Após anos como rosto conhecido do jornalismo da Globo, Fábio William vive hoje uma realidade bem diferente dos tempos de bancada. Ex-âncora do Jornal Hoje e com passagens por telejornais como Bom Dia Brasil e Jornal Nacional, o jornalista foi desligado da emissora em meio a uma onda de reestruturações internas. Desde então, reinventou sua trajetória e passou a se dedicar à psicologia.>

Segundo informações do portal Notícias da TV, Fábio iniciou sua carreira na Globo em 1996, como repórter e apresentador da GloboNews. Em 1998, passou a integrar as equipes do Bom Dia Brasil e do Jornal da Globo, e em 2003 assumiu o cargo de repórter especial do Jornal Nacional, em Brasília.>

A partir de 2011, ele comandou o DF1, telejornal local do Distrito Federal, exibido na hora do almoço. Também atuou como plantonista do Jornal Hoje, sendo uma das figuras que frequentemente substituíam os titulares aos fins de semana e feriados.>

Após a demissão, Fábio William investiu em novas áreas e encontrou outro caminho de atuação. Atualmente, é psicólogo, especialista em hipnose clínica, palestrante e criador de conteúdo voltado ao bem-estar mental.>