Fãs se assustam ao ver braço de Marina Ruy Barbosa com manchas roxas

Atriz participou de um evento de gala na França

Marina esteve no evento vestindo um modelo verde vibrante e estruturado. Apesar do desconforto físico, ela posou para as fotos com naturalidade e chegou a brincar sobre o esforço exigido pela roupa.>