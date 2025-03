VIVENDO UM SONHO

Ex-atriz da Globo comemora gravidez aos 42 anos: ‘Veio após dois abortos espontâneos'

'Tinha medo até de ir ao banheiro e ver sangue', admitiu ela

Fernanda Varela

Publicado em 17 de março de 2025 às 15:29

Grávida aos 42 anos, Lucy Ramos está ansiosa com a chegada da sua primeira filha, Kyara. A atriz admite que sentiu medo, já que tem traumas com abortos que sofreu no passado.>

“Eu acho que a maternidade vai ser mais fácil para mim agora, pois não sou mais uma ‘jovenzinha’ [risos]. Eu e meu marido estamos mais maduros, aproveitamos tudo o que tínhamos que aproveitar sozinhos, agora, depois de tentativas muito tristes, teremos nossa bebê para somar”, diz ela à Marie Claire, que está de 36 semanas. A bebê é fruto do casamento da atriz com Thiago Luciano, com quem está há 18 anos.>

Ela conta que desde que casou, em 2006, encara cobranças para ser mãe. “A cobrança por filhos em um relacionamento duradouro é diária e vem de todos os lados. Existia uma dúvida de que éramos felizes entre quatro paredes”, disse.>

“Nos 30 anos, senti a pressão mais forte e me forcei a aceitar a maternidade. Mas vi que não era assim tão fácil. Médicos disseram que pela idade, engravidar seria difícil. Esse choque foi importante para eu entender que tinha controle sob minhas escolhas e que haviam alternativas para viver o momento sem pressão. Se tivesse que vir [um bebê], viria, se precisasse fertilizar ou adotar no futuro, faríamos isso, e se percebêssemos que a ideia de ter filhos não nos cabia, estava tudo bem também”, seguiu.>

Em 2023, Lucy descobriu que estava grávida mesmo sem tentar, mas sofreu um aborto meses depois. Pouco depois, passou pela mesma experiência. “Eu estava bem fria e calculista nesta gravidez, porque não queria me entristecer da forma que foram as outras duas. Kyara veio após dois abortos espontâneos, por isso eu nem criei expectativas. Tinha medo até de ir ao banheiro e ver sangue. Fiquei cautelosa até a 28ª semana, mas cada semana ainda é uma passagem em que me atento aos detalhes”, conta a atriz.>