Ex-atriz da Globo diz estar em negação com morte de marido após acidente doméstico: 'Não estou pronta'

Ela desabafou nas suas redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 20:58

Isabelle Nassar Crédito: Reprodução

A ex-atriz da Globo Isabelle Nassar, viúva de Alexandre Carvalho, publicou nas redes sociais um desabafo emocionado sobre a morte do empresário, com quem era casada. Ele morreu na última sexta (3), após bater a cabeça em um acidente doméstico.

Na mensagem, ela relembrou momentos da rotina da família, destacou o apoio do marido em sua vida e prometeu cuidar do legado deixado por ele.

“Meu amor, que dia! Eu tô aqui sentada na esperança de você levantar, pra gente tomar café e entender como vai ser o nosso dia. Você vai querer ver carro antigo. Eu vou querer ir para a academia. Maria vai querer dormir até mais tarde. Depois, nós vamos ficar horas rodando os restaurantes da cidade, porque você é libriano e sempre está em dúvida sobre o que comer. À noite, você vai querer ir para algum show. E eu vou falar que estou cansada, mas você vai me convencer a sair de casa”, escreveu.

Isabelle também agradeceu o papel de Alexandre em sua vida e na criação da filha: “Eu nunca vou conseguir te agradecer pelo que você fez por mim. Pela Maria. Pela nossa filha. Você me deu uma base. Uma família. Uma vida. Você é meu porto seguro”.

A atriz encerrou a homenagem prometendo dar continuidade ao legado do marido: “Daqui pra frente, eu prometo honrar seu nome. Seu legado. Prometo cuidar da nossa família. Você é uma das almas mais incríveis que passaram aqui na Terra. Todos à sua volta comprovam isso. Você é pulsão de vida. Você é carnaval. Não estou pronta para isso. Te amo absurdamente. Te amo eternamente”.