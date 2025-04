QUESTIONADA NAS REDES SOCIAIS

Ex-BBB nega ser evangélica e diz que 'não suporta' religião: 'Só serve para te fazer repudiar pessoas'

Adriana Sant'Anna se pronunciou após ser perguntada se trocou a Igreja Católica por uma Igreja Evangélica

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de abril de 2025 às 18:41

Adriana Santanna falou que não é evangélica Crédito: Reprodução/Instagram

A ex-BBB Adriana Sant'Anna se pronunciou neste domingo (13) após ser questionada nas redes sociais se havia trocado a Igreja Católica pela Igreja Evangélica. Ela falou com os seguidores sobre sua fé e afirmou que "não suporta religião".>

"Dri, você era católica e hoje é evangélica? Eu sou católica, mas sinto muito peso com relação a religiosidade, eu gosto mesmo é de ser igreja, ter intimidade diária com Jesus, mas penso, será que estou errando em não querer ir muito à igreja? Todos os dias eu tenho meu tempo com Deus, e é sempre maravilhoso, mas tenho esses dilemas dentro de mim", escreveu um seguidor para a ex-BBB.>

Publicação de Adriana nas redes sociais Crédito: Reprodução

Ela então afirmou que é "de Jesus" e não "evangélica". "Antes eu era católica e hoje eu sou de Jesus. Não sou evangélica. Essa religião não existe aqui, só existe no Brasil. Aqui no EUA ou você é cristã ou não é. Inclusive, desafio todos a encontrarem a religião evangélica na Bíblia", falou Adriana.>

"Sigo o evangelho de Cristo, contudo isso não me faz ser evangélica. Isso me faz ser filha! Ser livre Nele e com Ele! Esse termo religião não faz parte de mim. Só pra constar, eu NÃO SUPORTO religião! Ela só serve pra te afastar e te fazer repudiar pessoas", completou Adriana, que é casada com o também ex-BBB Rodrigão e mora atualmente nos Estados Unidos.>