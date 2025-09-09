Acesse sua conta
Exercícios intensos podem afetar a libido, alertam especialistas

Intensidade e tipo de treino podem afetar diretamente o desejo sexual

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 19:33

Musculação, corrida e crossfit: entenda como cada prática interfere na libido
Musculação, corrida e crossfit: entenda como cada prática interfere na libido

Você já se perguntou se o exercício físico pode influenciar no desejo sexual? Estudos e especialistas apontam que o impacto varia conforme o tipo de treino e a intensidade, com efeitos diferentes para musculação, corrida e crossfit.

Enquanto a musculação tende a favorecer a libido, treinos aeróbicos intensos e o excesso de crossfit podem ter efeito contrário. O segredo, segundo médicos, está no equilíbrio entre treino, descanso e alimentação.

Musculação e atividade física

Mas afinal, qual é o melhor tipo de exercício para manter a vida sexual saudável? A resposta não é única e envolve hormônios, autoestima e até o tempo dedicado às atividades físicas.

Musculação e a relação direta com a testosterona

A musculação é vista como aliada da saúde sexual por atuar diretamente nos hormônios. Ela aumenta a testosterona, reduz o cortisol, hormônio do estresse, e melhora o condicionamento físico, fatores que contribuem para um desejo sexual mais equilibrado.

Segundo a médica Fabiene Vale, em entrevista ao G1, “a musculação tem um impacto direto nos hormônios sexuais, aumentando os níveis de testosterona e diminuindo o cortisol, o que pode potencializar a libido”. Esse efeito é ainda mais evidente nos homens.

Além disso, a prática fortalece músculos do assoalho pélvico, essenciais para a ereção e controle da ejaculação. Nas mulheres, há reflexos positivos na autoestima e satisfação sexual, reforçados por estudos internacionais recentes.

Corrida melhora circulação, mas exige limites

A corrida e outros exercícios aeróbicos também estimulam o desejo sexual, principalmente pela melhora da circulação sanguínea, redução do estresse e liberação de endorfinas e dopamina, substâncias ligadas ao prazer e ao bem-estar.

Fabiene explica que “exercícios aeróbicos aumentam o suprimento de sangue para os órgãos genitais e reduzem a ansiedade, fatores que favorecem a excitação sexual”. Porém, treinos longos e extenuantes podem gerar efeito contrário.

Um estudo de 2020 mostrou que maratonistas tinham até 20% menos libido em comparação com corredores de treinos moderados. O excesso pode causar desequilíbrios hormonais e fadiga, prejudicando a função sexual.

Crossfit e treinos intensos: quando o excesso atrapalha

O crossfit é conhecido pela alta intensidade, mas, quando praticado em excesso, pode reduzir o desejo sexual. Isso ocorre porque o esforço elevado aumenta o cortisol, que interfere na produção de testosterona e de outros hormônios.

Esse desequilíbrio, somado à baixa ingestão calórica e à falta de recuperação, pode gerar fadiga, estresse físico e até inflamações, comprometendo a libido. Esse efeito é observado também em treinos longos de ciclismo e triatlo.

Estudos sugerem que até seis horas de treino por semana são benéficas para a saúde sexual. Acima disso, o risco de queda no desejo aumenta, mostrando que encontrar o limite ideal é essencial para manter corpo e mente em equilíbrio.

