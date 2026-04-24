NATUREZA

Extintos há décadas, caracóis raros reaparecem em reviravolta histórica

Espécies consideradas extintas voltam a habitar áreas naturais graças a programas de conservação



Agência Correio

Gabriela Barbosa

Publicado em 24 de abril de 2026 às 20:30

Ação inédita no Havaí marca avanço na preservação da biodiversidade local Crédito: Freepik

Após mais de três décadas, caracóis nativos do Havaí voltam a caminhar pela floresta. A reintrodução foi planejada com cuidado, combinando reprodução em cativeiro e preparação do habitat para garantir segurança e adaptação.

O retorno desses moluscos é fruto de anos de trabalho de autoridades locais e instituições científicas. Cada animal passou por manejo controlado e monitoramento constante antes de ser solto novamente na natureza.

O processo não foi rápido: áreas naturais foram preparadas e protegidas contra predadores. A iniciativa reforça a importância de manter ecossistemas frágeis e serve como exemplo de conservação bem-sucedida.

7 animais que só existem no Brasil 1 de 7

Como a floresta se prepara

As regiões escolhidas receberam barreiras contra predadores invasores e monitoramento ambiental intensivo. Técnicos estudaram cuidadosamente o local para reduzir riscos e favorecer a adaptação dos caracóis à vida selvagem.

Reprodução assistida em laboratório permitiu aumentar a sobrevivência das espécies. Alimentação controlada e temperatura adequada foram fatores essenciais para o sucesso da reintrodução.

A devolução gradual à natureza garante que os caracóis possam explorar o habitat sem pressa, aumentando a chance de crescimento populacional sustentável.

Importância para o ecossistema

Caracóis nativos ajudam a decompor folhas e matéria orgânica, contribuindo para a ciclagem de nutrientes e o equilíbrio da floresta. A ausência dessas espécies provoca desequilíbrios em microecossistemas e na cadeia alimentar.

O Havaí concentra muitas espécies endêmicas devido ao isolamento geográfico, o que torna a fauna especialmente vulnerável a invasores. O retorno dos caracóis ajuda a restaurar funções ecológicas essenciais.

Pesquisas locais indicam que a perda de caracóis afetou significativamente a saúde das florestas. A reintrodução é um passo importante para manter a biodiversidade e a estabilidade ambiental.

Estratégias para garantir o futuro

Além da reprodução em cativeiro, equipes monitoram cada animal e controlam rigorosamente espécies invasoras. Essas ações combinadas aumentam as chances de sobrevivência e crescimento populacional.

A participação de comunidades locais fortalece a conservação, promovendo cuidado com as áreas protegidas e apoio ao monitoramento contínuo.

O sucesso da iniciativa depende da manutenção das florestas protegidas e da continuidade do manejo ambiental, garantindo que novas gerações de caracóis possam prosperar.

Desafios e próximos passos

Mesmo com avanços, os caracóis ainda enfrentam riscos. Mudanças climáticas e novos predadores continuam ameaçando a sobrevivência das espécies.

Eventos extremos podem alterar a umidade e temperatura das florestas, condições críticas para esses moluscos sensíveis.