ADEUS, CARNAVAL!

Feriados nacionais em 2025: saiba quais serão os próximos pós-carnaval

O calendário deste ano prevê quatro feriados prolongados

Muita gente brinca que o ano só começa depois que o Carnaval acaba. Com o fim da folia, tem gente que começa a planejar as obrigações e tem o time que já confere a lista de feriados para ver quando terá a oportunidade de tirar outro período para descansar ou curtir.>

Outros feriados prolongados em 2025 incluem o Dia do Trabalhador (1º de maio, quinta-feira), Corpus Christi (19 de junho, quinta-feira, com ponto facultativo no dia 20) e o Dia da Consciência Negra (20 de novembro, quinta-feira). As datas possibilitam emendas com o final de semana.>