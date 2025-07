NOVIDADE

Fernando Sodake assume novo desafio fora da TV e estreia programa no rádio

“Boa Noite, Bahia” estreia no dia 28 de julho com jornalismo, serviços e denúncias

Heider Sacramento

Publicado em 23 de julho de 2025 às 11:23

Fernando Sodake comanda o novo jornal da Bahia FM Crédito: Reprodução

A Bahia FM (88.7 FM) estreia no dia 28 de julho o programa “Boa Noite, Bahia”, novo jornalístico da emissora que será apresentado pelo jornalista Fernando Sodake, também âncora do BATV, na TV Bahia. A atração vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 18h às 19h, com transmissão simultânea na Bahia FM Sul (102.1 FM), alcançando 35 municípios do estado. >

Com formato dinâmico e interativo, o programa trará reportagens, comentários, entrevistas e prestação de serviço, incluindo trânsito em tempo real, previsão do tempo e notícias do futebol baiano. Um dos destaques é o quadro “E aí, resolveu?”, comandado pela repórter Mariana Barreto, que vai atrás de soluções para os problemas denunciados pelos ouvintes.>

