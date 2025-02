NAS REDES

Filho de líder do CV pede desculpas após ser preso pela segunda vez: 'Medo de decepcionar'

Rapper foi detido nesta manhã por abrigar um traficante foragido em sua casa

"Tenho medo de decepcionar Deus, meu pai, minha mãe, meus fãs, meus amigos e todos que gostam de mim. Minhas atitudes me trouxeram grandes inimigos, minhas vitórias me encheram de ego, na derrota lembrei da humildade, peço desculpas só aos meus fãs e a minha família que hoje eu os decepcionei", confessou. >

No instagram, via Stories, o artista ainda fez questão de mandar um recado para seu pai, líder do Comando Vermelho e preso desde 1996. "Oi herói, estão tentando me fazer de vilão, acabaram com aquela criança cheia de educação que você criou. Eu preciso de você, sozinho eu não consigo", pediu. >