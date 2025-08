SILÊNCIO ARTIFICIAL

Fones com cancelamento de ruído podem prejudicar sua audição, dizem estudos

Pesquisadores britânicos revelam riscos do uso excessivo de fones com tecnologia ANC

Os fones com cancelamento ativo de ruído (ANC) conquistaram milhões de usuários, mas pesquisas alarmantes do Reino Unido mostram que o silêncio artificial pode prejudicar a saúde auditiva. O Distúrbio do Processamento Auditivo Central (DPAC), que dificulta a interpretação de sons em ambientes barulhentos, está em ascensão - e os fones ANC podem ser parte do problema.