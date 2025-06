MEMÓRIA

Foto rara de infância revela Roberto Justus no colo de atriz famosa ao lado de Jamie Lee Curtis bebê

Imagem antiga, resgatada por Fabiana Justus, mostra o apresentador ainda criança ao lado da atriz norte-americana

"Olha essa foto do meu pai com a Jamie Lee Curtis, os dois no colo da Janet Leigh. Que coisa mais incrível", escreveu Fabiana em seu perfil no Instagram ao compartilhar a imagem histórica.>