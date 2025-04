NOVELA DAS 19H

Fuga de Leo e confronto com Abel; veja o resumo do capítulo de ‘Dona de Mim’ desta quarta (30)

Capítulo traz tensão com Leo se passando por Stephany, desconfiança no trabalho e novos conflitos familiares

Logo no início do capítulo, Abel orienta Sofia a não fazer brincadeiras com a nova babá. Enquanto isso, Leo chega para a entrevista, mas se depara com Samuel e fica apreensivo com a possibilidade de ser reconhecido. Em seguida, Sofia conhece Leo, e os dois se entendem, deixando Denise impressionada com a química entre eles.>