NOVELA DAS 21H

Fátima leva surra de César em Vale Tudo e choca Raquel

O momento será parte de mais uma armação da vilã

Os próximos capítulos do remake de Vale Tudo prometem fortes emoções no horário nobre da Globo. Em uma das cenas mais impactantes da nova fase da novela escrita por Manuela Dias, Fátima (Bella Campos) surgirá toda machucada após levar uma surra de César (Cauã Reymond). O momento será parte de mais uma armação da vilã, que inventará ter sido assaltada para justificar sua ausência na inauguração do restaurante de Raquel (Taís Araújo) e Poliana (Matheus Nachtergaele). >