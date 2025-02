TV

Furioso, participante surta e invade reality ao ver traição de namorada

Casal estava transando quando homem assistia ao programa

Fernanda Varela

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 15:56

Ele viu a moça transando com um colega de confinamento Crédito: Reprodução

Um participante do reality "Ilha da Tentação" ficou descontrolado ao ver a sua namorada com outro e invadiu o reality ao vivo. O caso aconteceu na versão espanhola do programa.>

A participante Anita estava em um encontro com Manuel enquanto seu namorado, Montoya, estava na companhia de outros participantes assistindo ao que acontecia. Quando viu a moça tendo relações com o colega, Montoya ficou furioso, não se conteve e partiu para cima da moça, invadindo uma área restrita do programa.>

Montoya corriendo. Sandra Barneda detrás suyo. Mientras, las imágenes de su novia intercalándose.



La edición de este programa es una delicia. Simplemente, cine.#LaIslaDeLasTentaciones6 pic.twitter.com/ggavfVXgib — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) February 3, 2025