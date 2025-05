NOVELA DAS 18H

'Garota do Momento': Alfonso abre o coração para Teresa e confessa seu amor

Personagens vivem reviravoltas no capítulo desta quarta-feira (14)

No capítulo desta quarta-feira (14) de Garota do Momento, Clarice (Carol Castro) toma uma decisão definitiva: longe da pressão dos Alencar, ela revela à filha Bia (Maisa) que está se separando de Juliano (José Loreto). O reencontro entre mãe e filha acontece em Petrópolis, após Bia ajudá-la a deixar a clínica psiquiátrica. A jovem promete guardar segredo, mas Juliano começa a suspeitar que a filha esteve na cidade. >

Enquanto isso, novos capítulos do romance se desenrolam: Alfonso (Tony Ramos) abre o coração para Teresa (Dira Paes) e confessa seu amor, além de fazer as pazes com Alfredo (Eriberto Leão). Já Zélia (Alexandra Richter) recebe de Basílio as joias que pertenciam a Clarice e tenta retomar contato com Geraldo (Romulo Estrela), que finalmente aceita fazer um acordo com ela.>