NOVELA DAS 18H

'Garota do Momento': Bia força casamento no hospital e usa aliança da mãe morta (05)

Beatriz arma cerimônia de emergência com Beto após crise de ciúmes e revela exigência inusitada sobre as alianças

No capítulo desta segunda-feira, 5 de maio, Beatriz (Maisa) decide dar um passo ousado e inesperado: obriga Beto (Pedro Novaes) a se casar com ela, mesmo após o rapaz ter dito que não queria mais compromisso. Tudo isso acontece depois que a jovem mimada sofre um colapso ao flagrar o noivo com a ex-namorada e vai parar direto no hospital.>