POLÊMICA

Antônio Fagundes é processado por casal após 'segundinhos' de atraso em peça

Ator já venceu oito processos parecidos por sua política rigorosa contra atrasos em espetáculos teatrais

Antônio Fagundes, de 76 anos, está no centro de mais uma disputa judicial por conta de sua conhecida rigidez com horários no teatro. Um casal entrou com processo contra o ator após ser impedido de assistir à peça Dois de Nós, em cartaz no Teatro da PUC-SP, alegando ter chegado apenas com "alguns segundinhos" de atraso. Na ação, eles pedem mais de R$ 20 mil por danos morais e materiais. >