NOVELA DAS 18H

'Garota do Momento': Celeste é alvo de fofocas e Raimundo apressa casamento com Edu

Gravidez da jovem provoca burburinho na escola e movimenta alianças, ciúmes e fugas na trama das 6

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de maio de 2025 às 13:39

'Garota do Momento': Celeste é alvo de fofocas e Raimundo apressa casamento com Edu Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta sexta-feira (09) de Garota do Momento, a gravidez de Celeste (Débora Ozório) vira assunto entre os colegas de escola, colocando a jovem em meio a comentários maldosos. Diante da repercussão, sua amiga Eugênia (Klara Castanho) toma a frente e não hesita em defendê-la publicamente. >

A tensão familiar também cresce quando Raimundo (Danton Mello), preocupado com a reputação da filha, decide acelerar os preparativos para o casamento religioso entre ela e Edu (Caio Manhente).>

Enquanto isso, Beatriz arma um plano para despistar Pimenta e invadir o quarto de Clarice, intensificando o clima de mistério. Do outro lado, Maristela se vê cada vez mais isolada, sofrendo o desprezo das amigas, o que a leva a formar uma aliança com Geraldo que logo desaparece sem deixar pistas.>

As intrigas também afetam outros núcleos: Jacira implora para que Alfonso mantenha distância de Teresa, enquanto Bia lida com o ciúme ao ver Ronaldo se aproximando de Camila, que, por sua vez, deixa claro que só quer curtir o momento sem amarras.>

Em meio a tantos conflitos, Beatriz inicia os preparativos para resgatar Clarice da clínica psiquiátrica, prometendo movimentar ainda mais os próximos capítulos da trama.>