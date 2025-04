ASSUSTADOR

Giovanna Ewbank detalha surto de mulher que invadiu sua casa: 'Liga pro Luciano Huck'

Atriz estava com os filhos quando viu uma pessoa no seu sofá

Segundo a atriz, a mulher se identificou como Aline na portaria do condomínio e os porteiros ligaram para a casa dela. "Eles falaram o primeiro nome, o pessoal aqui de casa achou que era uma pessoa com o mesmo nome que sempre tá aqui e liberou", disse Giovanna.>

Nas redes sociais, a atriz disse que estava no segundo andar de sua casa com seus filhos quando viu a mulher sentada no andar de baixo, no seu sofá.>