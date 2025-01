PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS

Gkay comenta vício em harmonização facial: 'Hoje em dia, acho muito bizarro'

Influenciadora digital declarou que gostava de se ver com os lábios inchados de maneira exagerada após procedimentos

Gkay falou sobre seu vício em harmonização facial. A influenciadora digital revelou que gostava de se ver com os lábios inchados de maneira exagerada após procedimentos.

A paraibana também explicou que foi vítima de distorção de imagem. O desejo da influenciadora digital era se parecer com as mulheres que têm bocas grandes devido a procedimentos estéticos

"O meu lábio de cima tinha tanto preenchimento que ele começou a sair da boca e subir. Esse foi o primeiro baque [...] Cada vez que eu me preenchia mais, era mais hate que eu recebia. 'Está exagerando', 'Como você ficou estranha'", relembrou.

Atualmente, Gkay se sente à vontade com a sua aparência natural. Ela explicou que a decisão de retirar os procedimentos aconteceu quando percebeu que aparentava ser mais velha do que realmente é -- atualmente, ela tem 32 anos.

Nesta mesma ocasião, a reportagem do Fantástico também conversou com o ex-BBB Eliezer e a eterna morena do grupo de pagode baiano É o Tchan! Scheila Carvalho.