Gloria Groove se casa com artesão após quase 11 anos juntos; veja fotos

Felipe Sena
Publicado em 7 de novembro de 2025 às 18:34
O artista Daniel Garcia, criador da drag queen Gloria Groove, se casou com o cerimonialista Pedro Lopes, com quem tem um relacionamento há quase 11 anos, nesta quinta-feira (6). A celebração ao amor reuniu amigos e familiares, em São Paulo.
Casamento de Gloria Groove e Pedro Lopes
Os dois usaram roupas de cor clara. Daniel optou por um look em bege, enquanto Pedro usou um look branco, até o chihuahua Lola, estava com um look especial quadriculado em tons rosa e vermelho. O cantor e o artesão já moravam juntos, e falaram anteriormente sobre planos de oficializar a relação.
Diversos registros do momento foram compartilhados nas redes sociais. Na legenda, Gloria Groove ressaltou a trajetória juntos. “São quase 11 anos de amor, companheirismo, cumplicidade e lealdade ao seu lado. Neste tempo, já fomos tantas pessoas diferentes e já celebramos nosso amor de muitas maneiras, mas dessa vez foi especial: oficializamos nossa união ao lado das pessoas que mais amamos. Meu amor, obrigado por ser minha razão, minha família, meu porto seguro”, diz o texto.
“Meu amor, obrigado por ser minha razão, minha família, meu porto seguro. Com você eu aprendi que amar é o privilégio de escolher um ao outro todos os dias. O seu jeito de amar é leve, livre, bonito, transparente. Ser amado por você me incentiva a continuar sonhando e realizando. Amor como você sempre revela o dom da vida. Te Amo!”, completou.