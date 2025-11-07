Acesse sua conta
Gloria Groove se casa com artesão após quase 11 anos juntos; veja fotos

Drag queen e esposo celebraram relação especial ao lado de amigos e familiares

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 18:34

Artistas se casaram em
Artistas se casaram em Crédito: Reprodução | Instagram

O artista Daniel Garcia, criador da drag queen Gloria Groove, se casou com o cerimonialista Pedro Lopes, com quem tem um relacionamento há quase 11 anos, nesta quinta-feira (6). A celebração ao amor reuniu amigos e familiares, em São Paulo.

Gloria Groove e Pedro Lopes se casaram em São Paulo

