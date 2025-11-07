SE CASARAM!

Gloria Groove se casa com artesão após quase 11 anos juntos; veja fotos

Drag queen e esposo celebraram relação especial ao lado de amigos e familiares

Felipe Sena

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 18:34

Artistas se casaram em Crédito: Reprodução | Instagram

O artista Daniel Garcia, criador da drag queen Gloria Groove, se casou com o cerimonialista Pedro Lopes, com quem tem um relacionamento há quase 11 anos, nesta quinta-feira (6). A celebração ao amor reuniu amigos e familiares, em São Paulo.

Casamento de Gloria Groove e Pedro Lopes 1 de 13

Os dois usaram roupas de cor clara. Daniel optou por um look em bege, enquanto Pedro usou um look branco, até o chihuahua Lola, estava com um look especial quadriculado em tons rosa e vermelho. O cantor e o artesão já moravam juntos, e falaram anteriormente sobre planos de oficializar a relação.

Diversos registros do momento foram compartilhados nas redes sociais. Na legenda, Gloria Groove ressaltou a trajetória juntos. “São quase 11 anos de amor, companheirismo, cumplicidade e lealdade ao seu lado. Neste tempo, já fomos tantas pessoas diferentes e já celebramos nosso amor de muitas maneiras, mas dessa vez foi especial: oficializamos nossa união ao lado das pessoas que mais amamos. Meu amor, obrigado por ser minha razão, minha família, meu porto seguro”, diz o texto.