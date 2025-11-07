Acesse sua conta
Viviane Araújo pode ficar cara a cara com Belo em ‘Três Graças’

Musa pode receber convite para contracenar com ex-marido

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 20:24

Viviane Araújo pode receber proposta da Globo
Viviane Araújo pode receber proposta da Globo Crédito: Reprodução (Instagram/Globo)

Viviane Araújo e Belo voltaram a ser assunto. No ano passado, quando aconteceu o lançamento da série documental “Belo, perto demais da luz”, no Globoplay, a musa recusou o convite para participar da produção que aborda o casamento e o período em que a atriz frequentava uma penitenciária para visitar o cantor, preso sob acusações de envolvimento com o tráfico de drogas.

