Viviane Araújo pode ficar cara a cara com Belo em ‘Três Graças’

Musa pode receber convite para contracenar com ex-marido

Felipe Sena

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 20:24

Viviane Araújo pode receber proposta da Globo Crédito: Reprodução (Instagram/Globo)

Viviane Araújo e Belo voltaram a ser assunto. No ano passado, quando aconteceu o lançamento da série documental “Belo, perto demais da luz”, no Globoplay, a musa recusou o convite para participar da produção que aborda o casamento e o período em que a atriz frequentava uma penitenciária para visitar o cantor, preso sob acusações de envolvimento com o tráfico de drogas.

No entanto, nem a recusa foi o suficiente para manter os dois afastados. A Globo planeja um convite especial para Viviane integrar o elenco de “Três Graças”, atual novela das 9h. A informação foi divulgada pelo colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias.

Caso a musa da escola de samba Unidos do Salgueiro aceite, as cenas, vão envolver Misael, papel de seu ex-esposo, o cantor Belo. Do contrário, outros atores serão avaliados.