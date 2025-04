IMPERDÍVEL

Gretchen é confirmada em reality show ao lado do marido Esdras

Record divulgou os participantes da nova temporada do 'Power Couple'

Mais um reality show para a conta! A Record divulgou nesta quinta-feira (24) os participantes da sétima temporada “Power Couple” e Gretchen e o marido Esdras de Souza estão confirmados entre os casais do programa. A diva da internet já tinha participado de outra edição do reality de casais em 2016, mas, na época, estava casada com o empresário português Carlos Marques. >

Gretchen já participou de diversos reality shows no Brasil, incluindo "Troca de Família", "A Fazenda", "Power Couple", "Duelo de Mães", "Os Gretchens", "The Masked Singer Brasil", "Drag Me as a Queen" e "Power Couple Brasil".>