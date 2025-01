VIRALIZOU

Grupo coreano homenageia os 40 anos do Axé com cover de “Eva”; veja vídeo

Com mais de 300 mil visualizações, o vídeo viralizou nas redes sociais e encantou fãs brasileiros, incluindo o cantor Saulo Fernandes

H Heider Sacramento

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 11:06

Grupo Rapercussion Crédito: Reprodução/Instagram

O grupo musical coreano “Rapercussion” conquistou a internet ao postar uma versão de “Eva”, clássico do axé music, em homenagem aos 40 anos do gênero. O vídeo já ultrapassou 300 mil visualizações e gerou muitos elogios nas redes sociais, incluindo uma resposta do cantor Saulo Fernandes. >

No post, o grupo expressou sua alegria pela celebração do aniversário do axé, afirmando: “Parabéns pelos 40 anos da Axé! É realmente uma alegria poder estar no Brasil para comemorar este marco tão especial”. Além disso, eles anunciaram que, a partir de fevereiro, estarão realizando apresentações no Brasil: “Até breve! A partir de fevereiro, estaremos em várias partes do Brasil, levando muita música e alegria. Estou com muitas saudades de vocês.”>

O cantor Saulo Fernandes, citado pelo grupo no título do vídeo, reagiu com entusiasmo ao cover da música. “Maravilhosos. Esperando vocês em Salvador”, escreveu ele, retribuindo a homenagem.>