Luan Santana baiano? ChatGPT e DeepSeek elegem quem são os 10 maiores artistas da Bahia

Novata chinesa dá surra no maior nome do mercado; compare resultados

Carol Neves

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 10:17

Luan Santana, Gilberto Gil, Ivete Sangalo e Caymmi Crédito: Divulgação

A chegada do DeepSeek, a assistente inteligência artificial chinesa, balançou o mercado de IAs, trazendo uma nova opção totalmente gratuita para usuários que querem experimentar a nova tecnologia. >

Para comparar a nova IA com a principal concorrente do mercado, ChatGPT, o CORREIO tentou um exercício: pedir para as ferramentas listarem os 10 maiores artistas da Bahia. >

O resultado é um bom lembrete de que as IAs não são 100% confiáveis e toda informação, especialmente se for sensível, deve ser checada de outra maneira. Além disso, uma coisa ficou clara: a novata deu uma surra na ferramenta da Open IA. Compare os resultados:>

Quem são os 10 maiores artistas da Bahia, ChatGPT?

Gilberto Gil – Um dos maiores nomes da música brasileira, Gil é um ícone da MPB e da música mundial, com uma carreira que atravessa décadas e diversos estilos, incluindo tropicalismo e reggae. Caetano Veloso – Companheiro de Gil no movimento tropicalista, Caetano é um dos artistas mais influentes da música brasileira e internacional, com uma vasta produção em MPB e música popular. Ivete Sangalo – Uma das maiores estrelas da música pop e axé, Ivete é uma das artistas mais amadas e com grande apelo comercial no Brasil e no exterior. Chico Science – Líder do movimento Manguebeat e fundador da banda Nação Zumbi, Chico foi um dos responsáveis por dar uma nova cara à música nordestina nos anos 90. Maria Bethânia – Cantora e intérprete de grande prestígio, Maria Bethânia é uma das figuras mais importantes da música brasileira, com uma carreira que combina MPB, samba e música popular. Carlinhos Brown – Compositor e percussionista, Carlinhos é um dos maiores nomes do samba-reggae e da música baiana, além de ser conhecido por sua atuação como produtor musical. Gal Costa – Uma das maiores vozes da música brasileira, Gal Costa é uma figura-chave no tropicalismo e na MPB, com uma carreira que abrange uma diversidade de estilos. Luan Santana – Embora tenha nascido no interior de São Paulo, Luan tem uma forte relação com a Bahia, tendo grande sucesso entre os jovens com sua música sertaneja e forró. Margareth Menezes – Conhecida por seu talento no axé e no samba-reggae, Margareth é uma das vozes mais marcantes da música popular baiana. Carmen Miranda – Embora tenha se tornado um ícone internacional na década de 1940, Carmen Miranda nasceu em Portugal e cresceu na Bahia. Sua carreira na música e no cinema fez dela uma estrela global. >

A lista do ChatGPT traz nomes que são unanimidades, como Gilberto Gil e Gal Costa, entre outros, mas inclui o pernambucano Chico Science, o sertanejo paulista Luan Santana, apontando uma suposta "forte relação" com o estado, e Carmen Miranda, portuguesa que foi criada no Rio, não na Bahia. O resultado é uma lista inconsistente e que mostra o que a IA tem de pior, trazendo informações gritantemente erradas e sem sentido. >

Quando confrontada com o erro, a IA é rápida em reconhecer. "Você tem razão! Peço desculpas pelos erros. Chico Science, na verdade, era pernambucano e um dos maiores ícones do Manguebeat. Carmen Miranda nasceu em Portugal e se mudou para o Rio de Janeiro ainda muito jovem. Luan Santana, por sua vez, é um cantor sertanejo do interior de São Paulo e não tem uma relação especial com a Bahia. Agradeço pela correção!", diz a mensagem. A lista refeita inclui Dorival Caymmi, Daniela Mercury e Jorge Amado.>

Quem são os 10 maiores artistas da Bahia, DeepSeek?

A mesma pergunta foi feita ao DeepSeek. Veja o resultado.>

Gilberto Gil - Músico – Ícone global da música brasileira, co-fundador do Tropicália e ex-Ministro da Cultura. Nascido em Salvador. Caetano Veloso - Músico – Cantor e compositor lendário e pioneiro do movimento Tropicália. De Santo Amaro, Bahia. Dorival Caymmi - Músico – Mestre do samba e da MPB, conhecido por canções como "O Que É Que a Baiana Tem?". Nascido em Salvador. Ivete Sangalo - Músico – Rainha do Axé music, famosa por suas apresentações eletrizantes no Carnaval. De Juazeiro, Bahia. Jorge Amado - Escritor – Romancista internacionalmente celebrado, autor de Dona Flor e Seus Dois Maridos. Nascido em Itabuna, Bahia. Maria Bethânia - Músico – Ícone da MPB e irmã de Caetano Veloso. De Santo Amaro, Bahia. Carlinhos Brown - Músico – Inovador dos ritmos afro-brasileiros e fundador da Timbalada. Nascido em Salvador. Mestre Didi (Deoscóredes Maximiliano dos Santos) - Artista Visual – Reconhecido por esculturas ligadas à espiritualidade afro-brasileira. Natural de Salvador. Carybé (Héctor Julio Páride Bernabó) - Artista Visual – Pintor e muralista nascido na Argentina, mas adotado pela Bahia, que retratou a cultura local. Daniela Mercury - Música – Superestrela do Axé e pop, conhecida pelos hits como "Swing da Cor". Nascida em Salvador. >

Menções Honrosas >

João Ubaldo Ribeiro (Escritor, autor de Viva o Povo Brasileiro)

Margareth Menezes (Cantora, "Rainha do Axé")

Glauber Rocha (Cineasta, movimento Cinema Novo) >