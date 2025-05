CIÊNCIA

Homem picado por 200 cobras ajuda a criar antídoto inédito; entenda

Cientistas isolaram anticorpos do sangue de Tim Friede, que passou anos injetando pequenas doses de veneno no próprio corpo

Picadas de cobra ainda representam um risco sério à saúde em muitas regiões do mundo, principalmente em áreas rurais. Agora, cientistas norte-americanos desenvolveram um novo antídoto mais amplo e seguro, feito com anticorpos de um homem que passou quase 20 anos se “imunizando” voluntariamente com venenos de cobras altamente letais.>