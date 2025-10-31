MENSAGEM

Hora de abraçar o novo: tire a sua sorte do dia para esta sexta (31 de outubro)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

Elis Freire

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 05:00

Sorte do dia Crédito: Shutterstock

Hoje é o dia de acreditar nos desejos e nas vontades que vêm do interior. Esta sexta-feira (31) traz uma energia que nos lembra que buscar algo diferente, sair da rotina não vai nos afastar da nossa essência. Com equilibro e força, abraçar o novo pode trazer na verdade uma reconexão interior ou mesmo uma descoberta de algo que te faz bem, mas que você tinha vergonha de fazer ou transparecer.

A sorte do dia mostra ainda que não adianta querer controlar tudo e fazer sempre o mesmo, pois o aprendizado está justamente em se abrir para o novo, seja começando um hobby, saindo mais sozinha para encontrar pessoas ou até redecorando a casa.

A mensagem do dia é a seguinte:

A evolução só acontece quando você se permite ser afetada pelo ambiente e agir nele de forma mais natural e aberta. O controle pode parecer seguro, mas na verdade ele está barrando você de viver algo novo, bonito e revelador.