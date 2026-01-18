Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hora de fazer valer: tire a sua sorte do dia para este domingo (18)

O CORREIO traz uma mensagem diária para inspirar decisões mais conscientes e alinhadas com o que realmente importa

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 01:00

Sorte do dia
Sorte do dia Crédito: Pexels

Este domingo (18) convida você a reconhecer tudo o que já construiu e, principalmente, quem se tornou ao longo do caminho. O dia favorece momentos de prazer, celebração e descanso, mas pede atenção para não se perder tentando atender expectativas externas. Aproveite, curta e se permita viver o presente, sem a necessidade de provar nada a ninguém.

Sorte do dia

Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Veja e sorte do dia e descubra o que o destino te reserva por FreePik
1 de 5
Sorte do dia por FreePik

A sorte do dia aponta para a importância de honrar seus próprios limites. O autoconhecimento adquirido até aqui será essencial para dizer não quando for preciso e para se posicionar com clareza, sem culpa. Assumir escolhas também significa respeitar seus tempos e vontades.

Manter a palavra consigo mesmo será um ponto-chave. Pequenos compromissos pessoais ganham força hoje e ajudam a construir uma base mais sólida para os próximos passos.

Leia mais

Imagem - A hora é essa! Touro, Libra e Aquário vivem momento chave para decisões e novos caminhos

A hora é essa! Touro, Libra e Aquário vivem momento chave para decisões e novos caminhos

Imagem - Anjo da Guarda pede pausa, escuta interior e reorganização emocional para 4 signos neste domingo (18 de janeiro)

Anjo da Guarda pede pausa, escuta interior e reorganização emocional para 4 signos neste domingo (18 de janeiro)

Imagem - Horóscopo semanal: veja as previsões dos signos de 19 a 25 de janeiro de 2026

Horóscopo semanal: veja as previsões dos signos de 19 a 25 de janeiro de 2026

A mensagem do dia para você é a seguinte:

Tenha compromisso com sua essência. Faça valer cada decisão, entendendo que assumir responsabilidades também é um ato de amor-próprio.

Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores.

Tags:

Sorte

Mais recentes

Imagem - A carta 'O Mago' rege o tarot deste domingo (18 de janeiro): poder pessoal e novos começos à vista

A carta 'O Mago' rege o tarot deste domingo (18 de janeiro): poder pessoal e novos começos à vista
Imagem - Baralho Cigano de domingo (18 de janeiro) é dominado pela carta A Âncora: estabilidade e segurança estão chegando

Baralho Cigano de domingo (18 de janeiro) é dominado pela carta A Âncora: estabilidade e segurança estão chegando
Imagem - Anjo da Guarda pede pausa, escuta interior e reorganização emocional para 4 signos neste domingo (18 de janeiro)

Anjo da Guarda pede pausa, escuta interior e reorganização emocional para 4 signos neste domingo (18 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia bate o Galícia e vence a terceira pelo Campeonato Baiano
01

Bahia bate o Galícia e vence a terceira pelo Campeonato Baiano

Imagem - Médico mata dois colegas de trabalho em frente a restaurante de alto padrão
02

Médico mata dois colegas de trabalho em frente a restaurante de alto padrão

Imagem - Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo
03

Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo

Imagem - Depois de um longo aperto, dinheiro começa a fluir com mais facilidade para Câncer e outros 2 signos até o fim de 2026
04

Depois de um longo aperto, dinheiro começa a fluir com mais facilidade para Câncer e outros 2 signos até o fim de 2026