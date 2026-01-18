SORTE DO DIA

Hora de fazer valer: tire a sua sorte do dia para este domingo (18)

O CORREIO traz uma mensagem diária para inspirar decisões mais conscientes e alinhadas com o que realmente importa

Fernanda Varela

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 01:00

Sorte do dia Crédito: Pexels

Este domingo (18) convida você a reconhecer tudo o que já construiu e, principalmente, quem se tornou ao longo do caminho. O dia favorece momentos de prazer, celebração e descanso, mas pede atenção para não se perder tentando atender expectativas externas. Aproveite, curta e se permita viver o presente, sem a necessidade de provar nada a ninguém.

A sorte do dia aponta para a importância de honrar seus próprios limites. O autoconhecimento adquirido até aqui será essencial para dizer não quando for preciso e para se posicionar com clareza, sem culpa. Assumir escolhas também significa respeitar seus tempos e vontades.

Manter a palavra consigo mesmo será um ponto-chave. Pequenos compromissos pessoais ganham força hoje e ajudam a construir uma base mais sólida para os próximos passos.

A mensagem do dia para você é a seguinte:

Tenha compromisso com sua essência. Faça valer cada decisão, entendendo que assumir responsabilidades também é um ato de amor-próprio.