NOVIDADE

Hotel lança experiência exclusiva de café da manhã flutuante na piscina; veja como pedir

O café da manhã flutuante serve duas pessoas

Um dos hotéis mais famosos da Barra Olímpica, no Rio de Janeiro, o Lagune Barra Hotel lançou uma novidade para seus hóspedes. Agora, o empreendimento conta com um serviço exclusivo de café da manhã flutuante.>

Servido no rooftop do hotel, o café promete oferecer relaxamento e sofisticação. O hóspede que optar pelo serviço recebe uma bandeja flutuante cheia de delícias, servida sobre as águas da piscina. O acesso é exclusivo para cada contratante.>

A cesta de café da manhã, para duas pessoas, inclui uma seleção especial de itens: tapioca recheada, cuscuz amarelo, panqueca com frutas, ovos benedict com presunto de Parma ou croque madame, prato de frios, minibolo, salada de frutas, pães variados, pão de queijo, ovos mexidos, geleias, manteiga, requeijão, suco, água mineral e mini-espumante.>

O Lagune Barra Hotel está localizado na Barra Olímpica, dentro do complexo Riocentro, o maior centro de eventos e convenções do Brasil. A poucos minutos do Parque Olímpico, que recebe o Rock in Rio, e da Farmasi Arena, palco dos principais shows do Rio, o hotel também está próximo à Cidade das Artes, a diversos shoppings e a apenas 12 minutos de carro da Praia do Recreio.>