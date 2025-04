FOTOS

Filhos e noras de Bell curtem hotel de luxo em Singapura

No roteiro de turismo, a ex-BBB destacou o Gardens by the Bay, Flower Dome e Cloud Forest



Fernanda Varela

Alô Alô Bahia

Publicado em 2 de abril de 2025 às 17:48

Filhos e noras de Bell Crédito: Reprodução

Os filhos do cantor Bell Marques, Rafa e Pipo, estão curtindo dias especiais em um luxuoso hotel em Singapura. Eles estão acompanhados de Pati Guerra, esposa de Rafa, e Mari González, namorada de Pipo. Nesta quarta-feira (2), a ex-BBB compartilhou fotos em uma piscina de borda infinita.>

Sempre conectada com seus seguidores, Mari também exibiu o look escolhido para o dia, um biquíni azul com bolinhas brancas combinado com uma saída de praia no mesmo estilo. Em clima descontraído, ela brincou: “O GRWM [Get Ready With Me] está diferente”, antes de mostrar um pouco mais da cidade.>

No roteiro de turismo, a ex-BBB destacou o Gardens by the Bay, Flower Dome e Cloud Forest, locais que, segundo ela, unem modernidade e natureza.>