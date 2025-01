FAMOSOS

Hulk diz que só casou com ex por causa de gravidez: 'Nunca aconteceu por amor, foi acidente'

Casal ficou 12 anos juntos e teve 3 filhos

Com o casamento do atacante Hulk com Camila Ângelo, sobrinha da sua ex-esposa, Iran Ângelo, as redes sociais 'ressuscitaram' uma entrevista do atleta na época da separação. Segundo relatou durante uma live em sua rede social, o atleta disse que só casou com a ex porque ela engravidou. O detalhe é que ambos ficaram 12 anos juntos e tiveram três filhos, e não apenas o primogênito Ivan, hoje com 14 anos.