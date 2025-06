LUTO

Humorista Gordinho Maniçoba morre aos 27 anos: 'Tentando ser forte'

Felipe Tiago era cadeirante, tinha mais de 220 mil seguidores e defendia inclusão e acessibilidade

Natural de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, Felipe conquistou mais de 220 mil seguidores no Instagram com vídeos que retratavam o cotidiano paraense com irreverência, vocabulário regional e espontaneidade. Cadeirante, ele usava o bom humor para quebrar estigmas e se tornou um símbolo de superação e representatividade.>