Famosa pizzaria italiana do filme 'Comer, Rezar, Amar' vai inaugurar unidade no Brasil

Novidade acontecerá ainda em 2025; ingredientes serão importados e movo de preparo será idêntico

Fernanda Varela

Publicado em 14 de março de 2025 às 22:44

Julia Roberts Crédito: Reprodução

Cenário icônico de um dos maiores clássicos do cinema, a pizzaria italiana L’Antica Pizzeria da Michele, famosa por sua aparição no filme “Comer, Rezar, Amar” (2010), estrelado por Julia Roberts, está chegando ao Brasil.>

A pizzaria será inaugurada em São Paulo ainda em 2025 e promete trazer a mesma tradição e qualidade do restaurante que fica em Nápoles e é referência internacional.>

Fundada em 1870 na “cidade da pizza”, a Da Michele se tornou um ícone da culinária italiana e conta com apenas quatro sabores clássicos: Margherita, Marinara, Cosacca e Marita (os dois últimos foram acrescentados recentemente). O cardápio é simples porque a proposta é trabalhar apenas com o clássico e fazê-lo de forma bem feita, para que seja a melhor pizza do mundo. A simplicidade do cardápio reflete>

Sabores da pizzaria Crédito: Reprodução

As pizzas do local são napolitanas e feitas artesanalmente, com ingredientes frescos e selecionados. No filme estrelado por Roberts, a sua personagem, Liz Gilbert, protagoniza uma cena memorável comendo uma das pizzas do local. Depois disso, a pizzaria ganhou fama mundial e se tornou ponto turístico. Pessoas do mundo inteiro fazem questão de provar o quitute e fazem fotos na porta do local.>

O local exato e a data da inauguração ainda não foram revelados, apesar de se saber que a abertura será este ano. Os ingredientes serão importados da Itália e o método de preparo será o mesmo da matriz.>