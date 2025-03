VEJA VÍDEO

Sérgio Aguiar sofre crise alérgica ao vivo e é substituído às pressas no Jornal da Record

Salcy explicou por que apareceu misteriosamente na bancada, no lugar dele

Sérgio Aguiar mal assumiu o comando da bancada do Jornal da Record e já viveu uma experiência daquelas. Ele apresentava o programa ao vivo ao lado de Christina Lemos, quando sofreu uma crise alérgica e foi substituído às pressas.

Substituto de Celso Freitas, que deixou a emissora após mais de 20 anos de casa , ele chegou a iniciar o programa, mas durante as chamadas dos destaques do dia, não apareceu mais. Ele foi substituído por Salcy Lima.

A última informação dita pelo jornalista foi sobre o corte do jogador de futebol Neymar para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Na volta, Salcy explicou por que apareceu misteriosamente na bancada, no lugar dele. "Boa noite Chris, boa noite a você também que nos acompanha. Eu vou continuar o Jornal da Record substituindo hoje o meu colega, Sérgio Aguiar, que precisou deixar a bancada por causa de uma alergia. Segunda-feira ele estará de volta!".