LUTO

Miss Rodeio morre aos 20 anos de forma trágica: 'Deixa um vazio'

Influenciadora era apaixonada por cavalos e dividia seu estilo de vida country

A jovem era tão querida no mundo country, que a Federação Mexicana de Rodeio lamentou a morte precoce da jovem. "Valeria era mais do que uma rainha do rodeio; ela era uma embaixadora da cultura cowboy, uma inspiração para muitas mulheres jovens. Seu sorriso iluminou todas as arenas, e sua paixão pelo rodeio era contagiante. Embora sua morte deixe um vazio, seu legado viverá em nossos corações e na memória do rodeio".>