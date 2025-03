DESVALORIZAÇÃO

Imperatriz Leopoldinense afasta musa e causa polêmica no mundo do samba

Decisão da escola gerou debate sobre valorização das musas de comunidade

Heider Sacramento

Publicado em 17 de março de 2025 às 15:48

Carmen Mondego Crédito: Reprodução/Fernando Grilli/Feras do Carnaval

A Imperatriz Leopoldinense anunciou, no último sábado (15), o afastamento de Carmem Mondego do posto de musa da escola. A decisão veio após a dançarina optar por desfilar no carnaval de Porto Alegre e não comparecer a um evento considerado essencial pela agremiação, realizado nas ruas de Ramos. >

Em nota publicada no Instagram, a escola justificou a medida, ressaltando que a presença da musa era indispensável. “O compromisso de hoje era inegociável para a escola. Como única musa da Imperatriz, Carmem comunicou sua ausência apenas 24 horas antes do evento. Diante disso, a decisão foi tomada”, informou a publicação. A nota também destacou a necessidade de comprometimento com a comunidade, pontuando que quando o carnaval de outra cidade se torna prioridade, “medidas precisam ser adotadas”.>

A decisão gerou repercussão e foi alvo de críticas de personalidades do samba. Thelminha, musa do Salgueiro, lamentou o afastamento e defendeu a valorização das musas das comunidades. “Bastam alguns segundos no perfil da Carmem para ver o amor dela pelo pavilhão. Essas mulheres vivem o carnaval o ano inteiro, enquanto os holofotes e lucros acabam ficando com quem não tem representatividade nenhuma”, afirmou.>

Já Larissa Reis, musa da Unidos de Padre Miguel, pontuou as dificuldades financeiras enfrentadas pelas dançarinas. “Nem todo mundo é herdeiro. Para muitas, esses trabalhos são a única fonte de renda. Faltou sensibilidade para entender a realidade das mulatas show, que precisam aproveitar oportunidades para sobreviver”, criticou.>

Mari Mola, madrinha do Arranco, também se manifestou e pediu que a escola reconsiderasse a decisão. “Infelizmente, nossos compromissos são fechados com antecedência, antes mesmo das datas das escolas saírem. Espero que essa medida seja revista, pois é triste não ser compreendida pela agremiação à qual dedicamos nossa vida”, declarou.>