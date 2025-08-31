Acesse sua conta
Irmão proíbe manifestações de candomblé em velório de influenciador e gera polêmica

Irmão do influencer Pedro Henrique, namorado de Samara Mapoua que morreu neste sábado (30/8), gerou polêmica nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 15:34

Irmão proíbe manifestações de candomblé em velório de influenciador e gera polêmica Crédito: Reprodução

O influencer Pedro Henrique, conhecido na internet como Dengo, será enterrado neste domingo (31). Namorado da influenciadora Samara Mapoua, ele morreu neste sábado (30) após ser arremessado para fora do carro um acidente de trânsito no Rio de Janeiro. Nas redes, familiares do jovem, no entanto, geraram polêmica ao proibir manifestações de origem africana no velório.

O irmão do influencer disse que, apesar de Pedro Henrique seguir ensinamentos do candomblé, “rituais” estão proibidos. “Não quero nada e nenhum ritual relacionado a umbanda ou candomblé, ou qualquer outra coisa de religiões de matriz africana. Minha mãe é uma pastora e a família é toda evangélica. Se eu ver algo do tipo lá, vai passar vergonha”, disse.

Leia mais no Metrópoles, parceiro do Jornal Correio

