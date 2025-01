TRISTEZA

Isabel Veloso se desespera com demora por medicamento: 'O câncer não espera'

Jovem, que está co filho na UTI, aguarda que Justiça libere medicamentos

A jovem falou ainda que está muito angustiada com a falta de um medicamento que precisa para tratar a doença. “Agora que o Arthur nasceu posso fazer o tratamento que eu preciso. Já estamos com os papéis pra conseguir a medicação, ela é somente via judicial”, explicou, mencionando que o remédio se chama nivolumab. “Espero que consiga logo! O câncer não espera…”, finalizou.

“Além da massa estar maior no meu tórax e comprimir os meus pulmões, eu também tô com nódulos nos pulmões. A princípio, no laudo, estava no lado esquerdo. No lado direito, eu estou com um leve derrame pleural. Eu ainda não tinha chegado nesse estado do câncer de estar em algum dos órgãos, estava no meu pescoço. Agora está nos meus pulmões. Não tem muito o que fazer”, citou na ocasião.