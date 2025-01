TAREFA DIFÍCIL

Ivete Sangalo elege sua música favorita da própria carreira

Cantora ficou dividida entre tantos clássicos

O bicho começou a pegar quando Ivete foi obrigada a escolher entre 'O Mundo Vai e 'Sorte Grande'. "Aí você me lascou agora. Ô velho, respeito tudo que Sorte Grande me deu. Eu acho que eu vou ficar com Sorte Grande, mas eu tô aqui tensa com 'O Mundo Vai'. Sorte Grande foi uma sorte grande na minha vida, essa música me alçou a lugares incríveis", justificou.>