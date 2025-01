TV

Sandy volta aos holofotes e fará estreia como apresentadora; Ivete Sangalo é convidada

Programa será exibigo no Multishow e no Globoplay

Sandy está de volta às telinhas. A cantora Sandy interromperá seu período sabático para aceitar o desafio de apresentar o programa “Nesse Canto Eu Conto”. A atração estreará este ano no Multishow e no Globoplay, mas a data ainda não foi divulgada.>

O programa contará com a participação de cinco cantoras convidadas: Ana Castela, Ivete Sangalo, Liniker, Paula Toller e Vanessa da Mata.>

“É uma série musical com aquela mistura perfeita de música e boas histórias. Bora segurar a minha ansiedade, porque só estreia no ano que vem! Mas, já adianto que estou amando tudo isso e, quando der, volto com mais novidades”, disse Sandy.>