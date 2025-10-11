Acesse sua conta
José Loreto e atriz são vistos em clima de romance após gravações em praia na Bahia

Ator não confirmou, mas segundo fãs, ele estaria tendo um relacionamento com a atriz Nanda Marques

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 16:10

José Loreto, 41 anos, foi visto em clima de romance com a atriz Nanda Marques
José Loreto, 41 anos, foi visto em clima de romance com a atriz Nanda Marques Crédito: Reprodução/ Instagram e Guilherme Echeverria/Divulgação

O ator José Loreto, 41 anos, foi visto em clima de romance com a atriz Nanda Marques, 30, em Caraíva, no sul da Bahia. Segundo o perfil Circo da Mídia, os dois foram flagrados trocando carinhos durante uma viagem ao vilarejo baiano.

O casal teria se aproximado nos bastidores do filme sobre o cantor Chorão, líder da banda Charlie Brown Jr., morto em 2013, que tem Loreto como protagonista.

Nanda interpreta Graziela Gonçalves, ex-mulher do músico, papel inspirado no livro Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz? - Minha História de Amor com Chorão, escrito por Graziela.

Com roteiro de Duda de Almeida e direção de Hugo Prata e Felipe Novaes, o longa tem estreia prevista para janeiro de 2026 e encerrou as gravações há menos de uma semana.

Fontes ouvidas pela revista Quem afirmam que Loreto e Nanda já haviam sido vistos juntos em setembro, trocando beijos na área VIP do festival The Town, em São Paulo.

Em Caraíva, as imagens mostram os dois curtindo o clima de praia e demonstrando carinho. A aproximação reforça rumores de um novo relacionamento discreto, já que nenhum dos dois tem feito publicações juntos nas redes sociais.

Antes de Nanda, Loreto não havia assumido relacionamentos publicamente desde 2023, quando namorou Rafa Kalimann. No início deste ano, o ator chegou a ser apontado como affair da ex-BBB Alane Dias, mas o envolvimento nunca foi confirmado.

Nenhum dos dois atores confirmam o relacionamento.

