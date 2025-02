LEMBRA DELA?

Ju Isen precisou se mudar após ser exposta em TV: 'Me chamavam de c* verde'

Mulher diz que teve depressão ao virar chacota nacional

Personagem principal de uma cena bizarra do Carnaval de 2017, Ju Isen, 38, relembrou o episódio e disse que precisou se mudar após ter sido exposta durante um programa de TV. Ela dava uma entrevista ao vivo para a Rede TV! com o corpo pinado quando resolveu dançar agachada e expôs o ânus tingido.>

"Fiquei depressiva, tive que mudar do prédio onde morava para não escutar piadinhas dos vizinhos. As pessoas faziam memes, me chamavam de 'c* verde', de 'Hulk', mas esqueciam que havia uma pessoa de verdade por trás", conta.>