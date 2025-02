SAÚDE E RECUPERAÇÃO

Júlia Faria apoia irmão em quimioterapia: ‘Rumo à cura’

Atriz compartilha texto emocionante sobre tratamento de João Faria, que enfrenta câncer de testículo

H Heider Sacramento

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 13:19

Julia Faria e o irmão João Faria Crédito: Reprodução

O influenciador João Faria, de 36 anos, iniciou na última segunda-feira (10) o tratamento de quimioterapia para combater um câncer de testículo. Acompanhado pela irmã, a atriz e influenciadora Júlia Faria, ele recebeu mensagens de apoio nas redes sociais. Júlia, que enfrentou um carcinoma de pele no ano passado, destacou a força da relação entre os dois e sua certeza na recuperação do irmão. >

“Tem 36 anos que a gente passa o Natal junto, divide o mesmo pai, a mesma mãe, quase 20 anos a mesma casa, 10 no mesmo quarto, todas as nossas angústias, os nossos sonhos, e de uns anos pra cá os nossos medos”, escreveu Júlia, ressaltando a parceria ao longo da vida.>

A atriz também lembrou o apoio recebido de João durante seu próprio tratamento. “Nessa mesma época ano passado, foi você que me acompanhou na retirada do meu carcinoma. Fomos nós dois, de mãos dadas, ouvindo o som do meu choro daqui até lá”, recordou emocionada.>

João descobriu o diagnóstico após procurar o pronto-socorro do Hospital Santa Paula, em São Paulo, com dores na região abdominal e nas costas. “A má notícia é que, com a biópsia, descobrimos que é maligno. A boa é que temos uma ciência avançada e tenho grandes chances de cura com a quimioterapia”, declarou, destacando o otimismo diante do tratamento.>