NOVO PROJETO

Juliette anuncia feat com os baianos Psirico e ÀTTOOXXÁ

Parte do próximo álbum da cantora, música será lançada no próximo dia 20

Com o nome “Me Pega”, a faixa será lançada no dia 20 de fevereiro. Além da colaboração com os baianos, a artistas também revelou que terá uma música com Henry Freitas, chamada “Eu vou aí”>